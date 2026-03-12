Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Взвалила непосильную ношу»: Слава сделает трехлетний перерыв в карьере

Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, оказалась в центре скандала после срыва концерта в Пензе. Несколько зрителей пожаловались, что она была пьяна и не могла выступать. Артистка призналась, что тур, которой длится около года, вымотал ее.

Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, оказалась в центре скандала после срыва концерта в Пензе. Несколько зрителей пожаловались, что она была пьяна и не могла выступать. Артистка призналась, что тур, которой длится около года, вымотал ее.

— У меня огромное количество концертов, я всегда волнуюсь перед выходом на сцену. Мне сделали какой-то очень тяжелый график, перелеты, переезды. Если бы вы находились на моем месте, вы бы поняли, насколько это тяжело. Иногда я взваливаю на себя непосильную ношу, — заявила знаменитость в социальной сети.

После произошедшего она решила пересмотреть свой график и даже поставить карьеру на паузу.

— Я очень устала. Раньше отдавалась и вокально, и душой, и телом залу, но так уже физически не могу. Я доработаю этот тур, потому что не могу подвести людей. А дальше возьму год, два или даже три перерыва. Хочу перестроить дом, побыть с внуком, выбирать занавески, сделать что-то для себя, так как большую часть жизни я жила не для себя, — заявила Слава.

3 марта певица сообщила в своем блоге, что решила подать в суд на слушательниц из-за инцидента в Пензе.

В ходе выступления Слава еле стояла на ногах, исполнила всего три песни, пожаловалась на плохое самочувствие и ушла в гримерку. Недовольные зрители бросились за ней, попутно подравшись с охранниками. Фанаты считают, что артистка была пьяна. «Вечерняя Москва» узнала детали этого инцидента и вспомнила другие скандалы с участием певицы.