«Взвалила непосильную ношу»: Слава сделает трехлетний перерыв в карьере

Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, оказалась в центре скандала после срыва концерта в Пензе. Несколько зрителей пожаловались, что она была пьяна и не могла выступать. Артистка призналась, что тур, которой длится около года, вымотал ее.
— У меня огромное количество концертов, я всегда волнуюсь перед выходом на сцену. Мне сделали какой-то очень тяжелый график, перелеты, переезды. Если бы вы находились на моем месте, вы бы поняли, насколько это тяжело. Иногда я взваливаю на себя непосильную ношу, — заявила знаменитость в социальной сети.
После произошедшего она решила пересмотреть свой график и даже поставить карьеру на паузу.
— Я очень устала. Раньше отдавалась и вокально, и душой, и телом залу, но так уже физически не могу. Я доработаю этот тур, потому что не могу подвести людей. А дальше возьму год, два или даже три перерыва. Хочу перестроить дом, побыть с внуком, выбирать занавески, сделать что-то для себя, так как большую часть жизни я жила не для себя, — заявила Слава.
3 марта певица сообщила в своем блоге, что решила подать в суд на слушательниц из-за инцидента в Пензе.
В ходе выступления Слава еле стояла на ногах, исполнила всего три песни, пожаловалась на плохое самочувствие и ушла в гримерку. Недовольные зрители бросились за ней, попутно подравшись с охранниками. Фанаты считают, что артистка была пьяна. «Вечерняя Москва» узнала детали этого инцидента и вспомнила другие скандалы с участием певицы.