В Омске тренер «Авангарда» сообщил о травмах трёх игроков после победы

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше сообщил о травмах сразу трёх игроков своей команды после победы над «Торпедо» (4:1). По его словам, Семён Чистяков, Михаил Котляревский и Артём Блажиевский получили повреждения.
Тренер уточнил, что Котляревский и Блажиевский травмировались уже по ходу сегодняшней игры, а Чистяков не был заявлен на матч из-за своей травмы.
«У Чистякова повреждение, у Котляревского тоже повреждение. Блажиевский последние десять минут встречи не играл — у него тоже повреждение», — сообщил Буше на послематчевой пресс-конференции.
Напоминаем, что недавно список травмированных покинул форвард «Авангарда» Александр Волков, который восстанавливался два месяца.