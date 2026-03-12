Ричмонд
В Омске тренер «Авангарда» сообщил о травмах трёх игроков после победы

Тренер команды сообщил о повреждениях Чистякова, Котляревского и Блажиевского, полученных в ходе матча.

Источник: Om1 Омск

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше сообщил о травмах сразу трёх игроков своей команды после победы над «Торпедо» (4:1). По его словам, Семён Чистяков, Михаил Котляревский и Артём Блажиевский получили повреждения.

Тренер уточнил, что Котляревский и Блажиевский травмировались уже по ходу сегодняшней игры, а Чистяков не был заявлен на матч из-за своей травмы.

«У Чистякова повреждение, у Котляревского тоже повреждение. Блажиевский последние десять минут встречи не играл — у него тоже повреждение», — сообщил Буше на послематчевой пресс-конференции.

Напоминаем, что недавно список травмированных покинул форвард «Авангарда» Александр Волков, который восстанавливался два месяца.