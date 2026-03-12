В Новосибирске обсудят расширение сквера на улице Демакова

В Новосибирске стартовало онлайн-обсуждение расширения сквера на улице Демакова. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.
Горожан приглашают принять участие в обсуждении концепции благоустройства второй очереди сквера на портале «Зелёный Новосибирск» с 12 по 20 марта 2026 года. Проектируемый участок площадью 2,3 гектара находится в нижней зоне Академгородка между улицами Арбузова, Российской и Полевой и станет продолжением уже существующего сквера.
По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, первый этап благоустройства выполнен с опережением: проложены сети водоснабжения, смонтировано освещение и видеонаблюдение, обустроены пешеходные дорожки и отремонтирован памятник Герою Советского Союза Александру Демакову. Второй этап предполагает озеленение с созданием сиреневых и ливневых садов, рокариев, а также благоустройство прилегающего пустыря с функциональными зонами, пешеходными дорожками, освещением, малой архитектурой и системами безопасности.
Специалисты провели дендрологическое исследование, сохранили ценные деревья и дополнят зелёные насаждения новыми деревьями и кустарниками. Все архитектурно-планировочные решения будут гармонично сочетаться с существующей частью сквера.
Жители могут ознакомиться с проектом и оставить свои предложения на сайте «Зелёный Новосибирск». После этого проект представят публично, а все отзывы будут учтены специалистами.
Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2026 году планируется создание скейтпарка, воркаут-площадки, детских игровых зон, визит-центра, а также мероприятия по озеленению и ландшафтному благоустройству.