В Новосибирске обсудят расширение сквера на улице Демакова

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, первый этап благоустройства выполнен с опережением: проложены сети водоснабжения, смонтировано освещение и видеонаблюдение, обустроены пешеходные дорожки и отремонтирован памятник Герою Советского Союза Александру Демакову. Второй этап предполагает озеленение с созданием сиреневых и ливневых садов, рокариев, а также благоустройство прилегающего пустыря с функциональными зонами, пешеходными дорожками, освещением, малой архитектурой и системами безопасности.