В России выяснили, почему гейзеры бьют только на одном спутнике Сатурна

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Института механики сплошных сред УрО РАН разработали математическую модель, которая помогла ответить на давний вопрос о том, почему гигантские гейзеры бьют только на одном из двух одинаковых по структуре ледяных спутников Сатурна. Причиной авторы назвали особенности циркуляции воды в его океанах, сообщили ТАСС в пресс-службе ПНИПУ.
Спутники Сатурна Энцелад и Титан, а также Европа, спутник Юпитера, скрывают под толщей льда океаны, разогретые гравитацией планет. Однако при схожей структуре они ведут себя по-разному: из трех этих объектов только Энцелад выбрасывает воду через гигантские гейзеры на южном полюсе. С помощью данных космических аппаратов ученые ранее установили, что нагрев поверхности этого спутника, в отличие от остальных, неравномерен и максимально выражен именно на южном полюсе. Однако причины такой асимметрии были до конца не ясны. Авторы работы создали математическую модель, которая помогла понять, почему она присутствует только на Энцеладе.
«Согласно выводам авторов, гейзеры на южном полюсе Энцелада возникают не из-за внешних причин, а из-за особенностей образования слоев воды в его океанах. Циркуляция этих пластов, имеющих разный вес, называется проникающей конвекцией. Она приводит к тому, что теплая вода из глубины стремится вверх и, остывая, проходит точку максимальной плотности, что снова опускает ее вниз. Когда толщина этого перемешивающегося слоя достигает около 61%, запускается процесс, приводящий к перегреву океана на южном полюсе. В итоге вода выплескивается здесь через ослабленную в результате таяния ледяную корку», — сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Выводы российских специалистов не только объясняют неравномерный нагрев Энцелада, но и выступают основой для дальнейших численных и экспериментальных исследований. Полученные результаты могут быть использованы при планировании будущих космических миссий к спутникам Юпитера и Сатурна, считают ученые.
«Толщина неустойчиво стратифицированного слоя океанов Европы и Титана, где вода постоянно перемешивается, находится далеко от критического порога, поэтому тепловой поток здесь остается симметричным. Их ледяные панцири остаются целыми, и океаны надежно запечатаны под толщей льда. Это полностью совпадает с тем, что видят телескопы и космические аппараты», — отметил научный сотрудник лаборатории вычислительной гидродинамики ИМСС УрО РАН, доцент кафедры прикладной физики ПНИПУ Вадим Шарифулин, чьи слова приводит пресс-служба университета.