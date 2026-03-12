В России выяснили, почему гейзеры бьют только на одном спутнике Сатурна

Спутники Сатурна Энцелад и Титан, а также Европа, спутник Юпитера, скрывают под толщей льда океаны, разогретые гравитацией планет. Однако при схожей структуре они ведут себя по-разному: из трех этих объектов только Энцелад выбрасывает воду через гигантские гейзеры на южном полюсе. С помощью данных космических аппаратов ученые ранее установили, что нагрев поверхности этого спутника, в отличие от остальных, неравномерен и максимально выражен именно на южном полюсе. Однако причины такой асимметрии были до конца не ясны. Авторы работы создали математическую модель, которая помогла понять, почему она присутствует только на Энцеладе.