Глава Союза отцов Новосибирской области выступил за продление больничного по уходу за ребёнком

По мнению Майорова, ключевое значение имеет предоставление родителям возможности выбора. В каждой семье свои обстоятельства, и то, что одному кажется излишним, для другого может стать спасением. Это напоминает ситуацию с отпуском по уходу за ребёнком для отцов: если мама зарабатывает больше, выбор даёт папе возможность взять паузу, что выгодно всей семье. Аналогично, продление больничного гарантирует, что в трудный момент семья не останется без дохода и поддержки.