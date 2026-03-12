Ричмонд
Глава Союза отцов Новосибирской области выступил за продление больничного по уходу за ребёнком

С инициативой продления больничного до 90 — 120 дней в году выступили в Госдуме.

Источник: НДН.ИНФО

Сергей Майоров, руководитель Союза отцов Новосибирской области, поддержал предложение о расширении оплачиваемого больничного для родителей, ухаживающих за детьми. Об этом он сообщил НДН. Инфо.

По мнению Майорова, ключевое значение имеет предоставление родителям возможности выбора. В каждой семье свои обстоятельства, и то, что одному кажется излишним, для другого может стать спасением. Это напоминает ситуацию с отпуском по уходу за ребёнком для отцов: если мама зарабатывает больше, выбор даёт папе возможность взять паузу, что выгодно всей семье. Аналогично, продление больничного гарантирует, что в трудный момент семья не останется без дохода и поддержки.

С предложением о продлении больничного выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщает ТАСС, в обращении к председателю Социального фонда РФ Сергею Чиркову она предложила увеличить лимит оплачиваемого больничного до 90 календарных дней в году и до 120 дней для детей младше пяти лет при определённых заболеваниях.

Татьяна Картавых