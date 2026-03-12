«Промомед» запустил исследование препарата для лечения ожирения у подростков

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская биофармацевтическая компания «Промомед» запустила исследование по оценке эффективности и безопасности применения препарата «Тирзетта» для лечения ожирения у подростков, сообщили ТАСС в пресс-службе производителя.
«Промомед» запускает плацебо-контролируемое многоцентровое исследование по оценке эффективности и безопасности применения препарата «Тирзетта» для лечения ожирения и избыточной массы тела у подростков от 12 лет и старше", — говорится в сообщении.
В исследовании примут участие 240 пациентов в 18 медицинских организациях из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Екатеринбурга, Воронежа, Новосибирска и других городов России, рассказали в компании. Там напомнили, что препарат «Тирзетта» был зарегистрирован в РФ в 2025 году для применения у взрослых.
«На данный момент в нашей стране для терапии пациентов в подростковом возрасте доступен только лираглутид — препарат “Энлигрия”, который также производит наша компания», — пояснили в пресс-службе.
По состоянию на 2025 год избыточную массу тела или ожирение в России имеют около 25% детей. ВОЗ прогнозирует дальнейшее усугубление проблемы среди детей и подростков во всем мире, добавили в компании «Промомед».