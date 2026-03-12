«Промомед» запустил исследование препарата для лечения ожирения у подростков

В исследовании примут участие 240 пациентов в 18 медицинских организациях из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Екатеринбурга, Воронежа, Новосибирска и других городов России, рассказали в компании. Там напомнили, что препарат «Тирзетта» был зарегистрирован в РФ в 2025 году для применения у взрослых.