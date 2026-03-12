Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роскачество выявило в 12 брендах школьных брюк для мальчиков высокоопасные вещества — фенолы. Об этом говорится в исследовании организации, которые есть в распоряжении ТАСС.
«В 12 из 19 школьных брюк превышена норма по фенолам. Фенолы относятся к высокоопасным веществам, могут накапливаться в организме, вызывать головные боли, аллергию, общее недомогание», — говорится в сообщении. Нарушения обнаружены в изделиях «Три сезона» (черные), «Полишинель», «Перемена», Jacote, Pinkvin, Sky Lake, CoolievaKids, Handster, «Персона Junior», Kotel, Modernfeci, Z-inger Homme. Безопасными признаны брюки Choupette, «Старт», Melia, Truvor, Optri, «Три сезона» (синие) и Evrika. По прочим показателям химической безопасности, в частности по свободному формальдегиду, превышений не выявлено.
При этом в каждом втором образце выявлен недостоверный состав. В восьми случаях (Kotel, Modernfeci, Z-inger Homme, Optri, CoolievaKids, Handster, Pinkvin, Evrika) это грубая подмена натуральных волокон синтетикой — шерсть и хлопок были заменены полиэстером в разы или полностью. Кроме этого, по результатам исследования только брюки «Перемена», Choupette, Sky Lake и «Три сезона» (синие) обеспечивают нормальный теплообмен. Также в этом году все брюки выдержали проверку на усадку после стирки и почти все исследованные образцы показали достойные результаты по прочности и износостойкости.
Эксперты Роскачества также обнаружили нарушения правил маркировки и сертификации, в основном это касалось брюк, произведенных в Китае. У брюк китайских брендов Kotel и Z-inger Homme не были найдены декларация или сертификат соответствия, а в маркировке отсутствуют «Честный знак» и дата изготовления. У российской марки Modernfeci декларация о соответствии указана в «Честном знаке» на товаре, но в официальном реестре Росаккредитации она отсутствует, также нет даты изготовления.
По результатам исследований соответствуют обязательным требованиям законодательства только брюки Choupette. Единственный претендент на Государственный знак качества — синие брюки бренда «Три сезона».
«Потребитель дезориентирован: в качестве школьной формы нередко реализуется одежда, предназначенная лишь для кратковременной носки. В целях предотвращения введения потребителей в заблуждение ГОСТ Р 71582−2024 закрепил понятие “школьная форма”. Это позволяет защитить права потребителей и исключить недобросовестные практики на рынке», — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Реакция контрольно-надзорных органов и производителей.
Роспотребнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований производителям, изготовителям и продавцам брюк торговых марок «Полишинель», Jacote, SkyLake, CoolievaKids, «Старт», Melia, Pinkvin, сообщили в Роскачестве. Большинство производителей в свою очередь сообщили, что приняли решение прекратить производство торговых марок, усилить контроль за входным сырьем и провести корректирующие мероприятия.
Кроме этого, Минпромторгом РФ с целью информирования производителей и потребителей о новом ГОСТе на школьную форму разработан Единый каталог производителей школьной формы, который содержит информацию о самой школьной форме, ее производителе, а также подтвержденные данные о ее соответствии требованиям ГОСТ и сведения о включении продукции в реестр российской промышленной продукции.
«Кроме того, в настоящее время актуализируется задача формирования системного подхода к поддержке конечных производителей школьной формы и укрепления кооперации по всей цепочке производства, с учетом необходимости устойчивого развития отрасли легкой промышленности и обеспечения технологического суверенитета. Особое внимание уделяется проектам по созданию высококачественных текстильных производств с использованием натуральных тканей», — сказали в Роскачестве.
Для поддержки отечественных производителей школьной формы, которые производят и реализуют свою продукцию из российских материалов, Минпромторгом России в федеральном бюджете предусмотрена отраслевая субсидия. В 2026 и 2027 году она составит 100 млн рублей.