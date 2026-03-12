БПЛА влетел в небоскреб в Дубае: очевидцы сообщают о пожаре на парковке и в одной из квартир здания

Объединенные Арабские Эмираты вновь оказались под ударом. Ночью 12 марта беспилотник атаковал высотное здание в прибрежном районе Дубая. В результате в одной из квартир небоскреба произошло возгорание. Очевидцы поделились деталями ЧП и сняли его на видео.
Очевидец опубликовал кадры горящей квартиры в многоэтажке Дубая.
Дрон влетел в многоэтажное здание в районе Creek Harbour. Позже пожар начался на парковке и в одной из квартир. По данным очевидцев, в небе над Дубаем прогремело три взрыва.
Власти эмирата подтвердили попадание дрона в высотное здание. Утверждается, что возникший пожар уже ликвидировали. Проведена эвакуация жильцов.
«Бригады гражданской обороны взяли под контроль небольшой пожар в здании. О пострадавших не сообщалось», — оповестили в пресс-службе руководства Дубая.
Взрывы также гремели в небе над Дубаем 11 марта. Минобороны ОАЭ сообщило, что средства ПВО отражают атаку ракет и беспилотников, которые запущены со стороны Ирана. Взрывы прогремели днем 11 марта.
В результате последних ударов по ОАЭ пострадали четыре человека. За прошлые сутки средства ПВО сбили не менее двух беспилотников. Их обломки упали в районе международного аэропорта Дубая. Как уточнили в пресс-службе правительства эмирата, двое пострадавших являются гражданами Ганы. Врачи оценили их травмы как незначительные. Ранены также гражданин Бангладеш и уроженец Индии. Власти эмирата подчеркнули, что работа аэропорта не прерывалась, все рейсы выполняются по расписанию.
Удары по ОАЭ фиксировали также 7 марта. В результате атаки беспилотников на Дубай погиб иностранный турист. Во время отражения ударов в эмирате силами противовоздушной обороны сбит один дрон. Его осколки упали на автомобиль в районе Барша. Погиб водитель, находившийся в машине в момент инцидента.
Тогда руководство Дубая сообщило о «незначительном инциденте» в результате падения обломков после перехвата воздушной цели. Его удалось оперативно локализовать, говорится в материале. Взрывов в аэропорту Дубая не фиксировалось. По имеющимся сведениям, массированную атаку произвел КСИР.