Сенатор Абрамов предложил изучить в автошколах замену колес на дороге

Первый заместитель председателя комитета экономической политике отметил, что экзамен по этому направлению делать не стоит.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Замену колес в случае аварии на дороге можно внести в программу при подготовке сдачи на водительские права в автошколах. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета СФ экономической политике Иван Абрамов.

«Можно ввести изучение [замены колес] и шин в автошколах, но не делать экзамен по этому направлению. Иначе это будет несправедливо к тем, кто раньше не сдавал экзамены по подобным дисциплинам. И потом, многим категориям водителей это не так нужно. Например, многие девушки пользуются услугами по замене колес», — сказал Абрамов.