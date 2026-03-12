Золотая команда: российские спортсмены потрясли зрителей на Паралимпиаде

В итальянском секторе Паралимпийских игр разворачиваются настоящие баталии. Сборная России с первых дней захватила инициативу в медальном зачете, демонстрируя не только выдающуюся физическую форму, но и несгибаемый характер.
Однако спортивный праздник не обходится без политического подтекста. О победах, интригах и поведении конкурентов — в нашем материале.
Золотой удар: как Россия ворвалась на паралимпийский пьедестал.
Вечер 11 марта стал триумфальным для отечественного спорта. На данный момент в копилке нашей сборной четыре золотые и две бронзовые медали.
Золотые награды завоевали Варвара Ворончихина (супергигант), Анастасия Багиян, оформившая дубль в спринте и индивидуальной гонке на 10 км, и Иван Голубков (индивидуальная гонка на 10 км с раздельным стартом). «Бронзу» взяли Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев в скоростном спуске.
Столь мощный старт не случаен. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с aif.ru объяснила феноменальный настрой команды: «Успех на Паралимпиаде обусловлен тем, что участие в Играх приняли действительно сильные российские спортсмены. Мы прекрасно понимаем, что у нас каждый паралимпиец является одним из сильнейших в мире. Кроме того, наши паралимпийцы — большие молодцы. Они не участвовали в предыдущих Паралимпиадах, и это их сильно разозлило, по-спортивному разозлило. Сейчас они решили поквитаться».
Политика на пьедестале: история скандального фото.
Но главные обсуждения в мировых СМИ и соцсетях вызвал не только спортивный результат, но и инцидент, произошедший после церемонии награждения в спринте. Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно отказались от совместного фото с россиянкой Анастасией Багиян и ее гидом Сергеем Синякиным.
Анастасия, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), завоевала золото, в то время как немецкий дуэт довольствовался серебром. Позже Бауман и Кацмайер фактически признали, что это был жест, продиктованный политическими мотивами, а не правилами спортивного этикета.
«Кто не захотел с нами фото, тот проиграл»: мнение экспертов.
Ситуацию с бойкотом прокомментировала Светлана Журова, предположив, что спортсмены могли действовать не по своей воле.
В разговоре с aif.ru она отметила: «Санкции в таких случаях, конечно, не предусмотрены. Здесь каждый вправе принимать решения самостоятельно. Но есть один нюанс. Это слабовидящие спортсмены, ими руководят специальные лидеры, являющиеся зрячими. И зачастую получается так, что поведение спортсмена зависит от его лидера… У нас сложилось впечатление, что спортсмен принял такое решение, но не факт».
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оказался более категоричен в оценках и призвал не переживать из-за выходки немцев, а радоваться победам.
В комментарии aif.ru он заявил: «Российским паралимпийцам совершенно наплевать на немецких спортсменов, которые отказались с ними фотографироваться. Весь мир увидел, что мы чемпионы. Пусть проигравшие плачут, они могут уходить, объявлять бойкот. Наши спортсмены хорошо подготовились к этой Паралимпиаде. Они выглядят сплоченным, сильным коллективом. В спорте побеждает сильнейший, и в данном случае это мы! Ура!».
Взгляд в будущее: почему российский успех в Италии — это надолго.
Паралимпийские игры в Италии наглядно демонстрируют: уровень подготовки российских спортсменов с ограниченными возможностями остается одним из лучших в мире.
Долгий перерыв в выступлениях на международной арене не только не сломал их, но и закалил характер. Как справедливо заметила Журова, в паралимпийском спорте квалификацию проходят только лучшие из лучших.
И сейчас весь мир видит: несмотря на отсутствие фото с некоторыми конкурентами, внимание всего мира приковано к тем, кто стоит на высшей ступени пьедестала. Российская сборная уже доказала, что готова бороться за высшие награды во всех дисциплинах, и, судя по настрою атлетов, это только начало.