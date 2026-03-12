Золотая команда: российские спортсмены потрясли зрителей на Паралимпиаде

Столь мощный старт не случаен. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с aif.ru объяснила феноменальный настрой команды: «Успех на Паралимпиаде обусловлен тем, что участие в Играх приняли действительно сильные российские спортсмены. Мы прекрасно понимаем, что у нас каждый паралимпиец является одним из сильнейших в мире. Кроме того, наши паралимпийцы — большие молодцы. Они не участвовали в предыдущих Паралимпиадах, и это их сильно разозлило, по-спортивному разозлило. Сейчас они решили поквитаться».