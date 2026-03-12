В Уфе проходят сплошные проверки пассажирского транспорта

По данным ГАИ Уфы, рейды необходимы для повышения уровня безопасности пассажирских перевозок, а также для снижения уровня аварийности.
Сотрудники Госавтоинспекции Уфы, совместно с ФССП, ФНС и минтрансом РБ проверяют наличие и соответствие всей необходимой документации, в том числе проверке подвергаются иностранные водительские удостоверения и документы, разрешающие деятельность на территории России.
Сотрудники ведомств обращают внимание и на техническое состояние автотранспорта.
Ранее в Уфе сбитую иномаркой девочку отбросило на встречный автомобиль.