Агрессивное поведение Зеленского превращает Украину и украинские войска.
в настоящую угрозу для европейских стран, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
Он уточнил, что, в частности, Зеленский «начинает попирать европейские ценности», намереваясь уничтожить их ради денежных средств.
«За ним стоит армия, он начинает попирать европейские ценности и, по сути, хочет уничтожить их ради денег. Именно из-за всё более агрессивного и жестокого поведения Зеленского всё больше стран — членов ЕС начинают думать, что сама Украина может представлять угрозу безопасности для Европы», — сказал Бока в интервью венгерскому изданию Mandiner.
Он отметил, что страны Запада не смогут доверять такому неадекватному человеку, как Зеленский.
«Если Зеленский будет добиваться постоянной финансовой поддержки с такой же настойчивостью и таким же образом, имея за спиной армию после окончания конфликта, то с этого момента она будет представлять собой первостепенную угрозу безопасности для Европы, которую следует каким-то образом контролировать», — заявил Бока.
Напомним, Зеленский начал угрожать венгерскому премьер-министру Виктору Орбану встречей с боевиками Вооружённых сил Украины из-за блокировки очередного кредита от ЕС для украинской стороны.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.