Резолюцию поддержали Россия, Китай, Пакистан и Сомали. Девять стран воздержались, а США и Латвия проголосовали против. Для принятия резолюции в СБ ООН необходимо получить как минимум девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совета.
Российский проект резолюции включает четыре основных пункта. Документ призывает все стороны немедленно прекратить военные действия и воздерживаться от дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и за его пределами.
В резолюции решительно осуждаются атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, с призывом к их защите в соответствии с международным правом. Документ подчеркивает важность обеспечения безопасности всех государств Ближнего Востока и за его пределами.
Российский проект настаивал на немедленном возвращении сторон к переговорам, с полным использованием политических и дипломатических средств.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал результаты голосования по резолюции «позором» и «театром абсурда».
Дипломат подчеркнул, что несмотря на это, Россия продолжит прилагать все усилия для быстрейшего прекращения конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает поддерживать дипломатические отношения с Тегераном, несмотря на напряженную международную обстановку.
Песков подчеркнул, что Россия должна предпринять все необходимые шаги, чтобы минимизировать негативное влияние иранского конфликта на свою экономику. Представитель Кремля добавил, что ситуация требует постоянного анализа развития событий на Ближнем Востоке.
Также глава МИД России Сергей Лавров подтвердил своему коллеги из Бахрейна Абделю Латифу бен Рашеду аз-Заяни готовность Москвы способствовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Министры подчеркнули важность начала переговорного процесса.