Пацанка из Волгограда снялась в популярном реалити на канале «Пятница»

— Я неудобный ребенок, после рождения братьев про меня забыли. Из-за лишнего веса и колобомы глаза (отсутствие части глазной оболочки — ред. V102.RU) меня буллили в школе, я не могла смотреть на себя в зеркало. Повзрослев, я начала воровать деньги у родителей, пить и курить. Из-за такого образа жизни я не помню последние 3 года, — признавалась она.