Агрессивное поведение украинского президента Владимира Зеленского превращает страну и ВСУ в угрозу для Европы. Такое мнение во вторник, 10 марта, выразил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока.
— Меня удивляет, насколько глубоко мы зашли — сейчас Зеленский ведет себя как хулиган всея Европы. За ним стоит армия, он начинает попирать европейские ценности и, по сути, хочет уничтожить их ради денег. Из-за все более агрессивного и жестокого поведения главы Украины все больше стран — членов Евросоюза начинают думать, что Киев может представлять угрозу безопасности для Европы, — заявил он в интервью местному изданию Mandiner.
По его словам, Запад не сможет доверять такому неадекватному лидеру, как Зеленский.
Украинскую армию необходимо будет контролировать для безопасности самой Европы, отметил Бока.
Владимир Зеленский полностью потерял рассудок. Такое мнение высказал эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон. При этом он усомнился в адекватности не только главы Украины, но и лидеров тех государств, которые его поддерживают.