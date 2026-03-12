— Меня удивляет, насколько глубоко мы зашли — сейчас Зеленский ведет себя как хулиган всея Европы. За ним стоит армия, он начинает попирать европейские ценности и, по сути, хочет уничтожить их ради денег. Из-за все более агрессивного и жестокого поведения главы Украины все больше стран — членов Евросоюза начинают думать, что Киев может представлять угрозу безопасности для Европы, — заявил он в интервью местному изданию Mandiner.