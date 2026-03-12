Долина поддержала идею убрать английское слово из «Иванушки International»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Певица Лариса Долина поддержала идею российских исполнителей отказаться от названий и псевдонимов на латинице. Об этом народная артистка рассказала в интервью ТАСС, комментируя в частности предложение убрать английское слово из названия группы «Иванушки International».
«Если у нас такая богатая языковая и культурная традиция, зачем брать иностранные имена?» — отметила певица. Долина подчеркнула, что русский язык — один из самых красивых в мире, поэтому российские артисты могут использовать русские имена и названия.
Ранее продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко сообщил ТАСС, что рассматривает возможность переименовать коллектив и убрать второе иностранное слово из его названия. «Я благодарна Игорю Матвиенко за решение убрать слово International из названия “Иванушки International”. Пусть будут просто “Иванушки”. Разве это плохо?» — сказала собеседница агентства.
В беседе с ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов говорил, что российские певцы не должны брать иностранные псевдонимы. После этого музыкальные деятели с иностранными псевдонимами начали высказываться на тему того, будут ли они их переводить.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.