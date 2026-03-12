В Красноярске усилили борьбу с гололедом из-за весенних перепадов температур

Сегодня на уборке городских улиц задействованы 176 рабочих и 72 единицы специализированной техники.
Устранение скользкости проводится как механизированным способом, так и вручную: рабочие очищают тротуары до основания, чтобы предотвратить образование наледи.
Для борьбы с гололедом также применяются фрикционные материалы. Однако их используют точечно — только там, где это действительно необходимо. По нормативам достаточно 50−80 граммов материала на один квадратный метр.
Горожанам также напоминают о мерах безопасности в период гололеда. Пешеходам рекомендуют передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, выходить из дома заранее и не спешить. Кроме того, специалисты советуют не нагружать руки тяжелыми сумками, не держать их в карманах и выбирать обувь с нескользящей подошвой или использовать специальные противоскользящие приспособления.