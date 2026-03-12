В Красноярске усилили борьбу с гололедом из-за весенних перепадов температур

Горожанам также напоминают о мерах безопасности в период гололеда. Пешеходам рекомендуют передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, выходить из дома заранее и не спешить. Кроме того, специалисты советуют не нагружать руки тяжелыми сумками, не держать их в карманах и выбирать обувь с нескользящей подошвой или использовать специальные противоскользящие приспособления.