Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске усилили борьбу с гололедом из-за весенних перепадов температур

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске с наступлением весны дорожные службы усилили работу по устранению наледи на улицах города. Из-за перепадов температур на тротуарах и пешеходных зонах могут образовываться скользкие участки, что повышает риск травм для жителей.

Источник: НИА Красноярск

Сегодня на уборке городских улиц задействованы 176 рабочих и 72 единицы специализированной техники.

Устранение скользкости проводится как механизированным способом, так и вручную: рабочие очищают тротуары до основания, чтобы предотвратить образование наледи.

Для борьбы с гололедом также применяются фрикционные материалы. Однако их используют точечно — только там, где это действительно необходимо. По нормативам достаточно 50−80 граммов материала на один квадратный метр.

Горожанам также напоминают о мерах безопасности в период гололеда. Пешеходам рекомендуют передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, выходить из дома заранее и не спешить. Кроме того, специалисты советуют не нагружать руки тяжелыми сумками, не держать их в карманах и выбирать обувь с нескользящей подошвой или использовать специальные противоскользящие приспособления.