В Союзе садоводов рассказали, когда начинать высаживать рассаду

Эксперт добавила, что сеять рассаду капусты нужно уже во второй половине марта. «Но рассада капусты делается не дома — она там не вырастет, а делается в теплице. У всех садоводов есть теплица, она пока пустует, естественно. Так вот туда можно посеять капусту на рассаду», — отметила она.