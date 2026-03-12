В Союзе садоводов рассказали, когда начинать высаживать рассаду

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Высаживать рассаду стоит в первых числах мая, потому что из-за возможных возвратных заморозков растения могут пострадать, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
«Самый классический вариант высадки рассады — первые числа мая. Может быть, самые последние числа апреля. Почему? Потому что возможны сильные возвратные заморозки. Обычно то, что касается рассады, — это очень теплолюбивые культуры. И они даже могут пострадать, когда плюс один, плюс два», — сказала она.
Воронова уточнила, что речь идет о томатах, перцах, баклажанах, цветах и подобных «привычных» культурах.
Эксперт добавила, что сеять рассаду капусты нужно уже во второй половине марта. «Но рассада капусты делается не дома — она там не вырастет, а делается в теплице. У всех садоводов есть теплица, она пока пустует, естественно. Так вот туда можно посеять капусту на рассаду», — отметила она.
Помимо этого, можно посеять зелень: салат, шпинат, лук. «Это уже можно делать такое, в принципе, в середине марта начинать. Но это уже не то что рассада, а скорее первая зелень. А на рассаду только капусту. Все остальное обычно к первым числам мая», — заключила Воронова.