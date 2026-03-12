В Братском районе на ледовой переправе через реку Ия снизили грузоподъемность

Однако 11 и 12 марта Иркутскую область накрыл холодный фронт. Помимо умеренных осадков в виде мокрого снега с дождем, сибиряки столкнулись с сильным ветром 15−20 м/c. Температура воздуха также резко опустилась до −9 градусов, в некоторых районах было морознее −14…-19. Подробный прогноз погоды в столице Приангарья на всю неделю читайте здесь.