В Братском районе на ледовой переправе через реку Ия снизили грузоподъемность до 10 тонн. Об этом КП-Иркутск сообщили в дирекции автодорог.
— Зимник «Кантинская» находится на автомобильной дороге Подъезд к поселку Харанжино, — рассказали в ведомстве.
Причиной снижения грузоподъемности стало потепление. На подъездах к переправе установлены дорожные знаки, информирующие о данном ограничении.
Однако 11 и 12 марта Иркутскую область накрыл холодный фронт. Помимо умеренных осадков в виде мокрого снега с дождем, сибиряки столкнулись с сильным ветром 15−20 м/c. Температура воздуха также резко опустилась до −9 градусов, в некоторых районах было морознее −14…-19. Подробный прогноз погоды в столице Приангарья на всю неделю читайте здесь.
