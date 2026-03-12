Sokolov и «Зарплата.ру» выяснили, сколько россияне тратят на помолвочные кольца

В то же время меньше всего тратят на помолвочные кольца мужчины из Перми — 18% от средней зарплаты в регионе. На втором месте — Омск с долей 22%, на третьем — Уфа. В рейтинг также вошли Челябинск и Новосибирск. В среднем по России этот показатель составляет 28%.