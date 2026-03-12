Погода внесет коррективы: когда во Владивостоке открывается сезон СИМ

В управлении городской среды мэрии подтвердили подготовку к запуску. Сейчас специалисты актуализируют карты медленных зон и локаций, полностью закрытых для проезда на данном виде транспорта. Как подчеркнули в ведомстве, финальное решение о начале сезона будет напрямую зависеть от погоды.
«Сейчас активно ведем подготовку к запуску сезона, актуализируем перечень медленных и запретных зон для передвижения электросамокатов. Однако сроки могут быть сдвинуты в зависимости от погодных условий. Важно, чтобы в городе установилась стабильная плюсовая температура для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения», — отметили специалисты управления.
В городской администрации также напомнили пользователям кикшеринга о неукоснительном соблюдении правил. Согласно действующим нормам, управлять самокатом разрешено только одному человеку и исключительно в трезвом состоянии. При пересечении проезжей части по «зебре» спешиваться обязательно. Технические ограничения также накладывают отпечаток: максимально допустимый порог скорости ограничен 25 километрами в час.
Особое внимание уделяется культуре использования транспорта. Оставлять самокаты после поездки разрешено лишь в тех местах, где они не будут создавать помех для движения пешеходов. Более детально ознакомиться со всеми требованиями и ограничениями можно на официальном ресурсе.
Напомним, в прошлом году из-за непогоды было принято решение перенести дату начала сезона СИМ.