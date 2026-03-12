«Скучно читать»: лингвист перечислил признаки текста, созданного ИИ

Тексты, написанные искусственным интеллектом, можно распознать по шаблонным выражениям. Об этом рассказал и.о. заведующего кафедрой общего языкознания МПГУ Андрей Григорьев.
«Текст, созданный искусственным интеллектом, лишен индивидуальности, эмоциональности. Он содержит лишь общие, часто шаблонные фразы, известные сравнения, смысловые повторы, имеет четкую структуру», — отметил лингвист в интервью РИА Новости.
Григорьев добавил, что из-за этого такие тексты становится «скучно читать». Он уточнил, что сгенерированные ИИ тексты могут выглядеть слишком гладкими и грамматически правильными, однако в них могут встречаться недостоверные факты.
Ранее KP.RU сообщал, что искусственный интеллект может заменить офисных работников. Это затронет такие профессии, как SMM-менеджеры, секретари и специалисты в других рутинных областях. В то же время наименее подвержены риску замены те, кто работает физически.