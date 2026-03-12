«Искренне сопереживает Валерии»: бывший муж столкнувшейся с раком Лерчек оказывает ей поддержку

Подруга Валерии Чекалиной Алина Акилова рассказала о ее диагнозе. У блогерши рак желудка 4-й стадии. Алина Акилова назвала Лерчек «маленькой и хрупкой девочкой» и сообщила о своих искренних переживаниях за подругу. У Валерии Чекалиной уже появились метастазы в легких и других органах.