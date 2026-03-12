Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Искренне сопереживает Валерии»: бывший муж столкнувшейся с раком Лерчек оказывает ей поддержку

Адвокат Третьяков: Артём Чекалин поддерживает экс-супругу на фоне заболевания.

Источник: Комсомольская правда

У блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) обнаружили онкологическое заболевание. Ее доставили в реанимацию сразу после родов. Блогерша стала мамой в четвертый раз. Бывший муж Лерчек Артем Чекалин поддерживает ее на фоне заболевания. Так сообщил адвокат экс-супруга блогерши Константин Третьяков в интервью РИА Новости.

Он рассказал о поддержке со стороны Артема Чекалина. По словам адвоката, он искренне сопереживает бывшей супруге.

«Его семья оказывает ей всестороннюю помощь и поддержку», — поделился Константин Третьяков.

Подруга Валерии Чекалиной Алина Акилова рассказала о ее диагнозе. У блогерши рак желудка 4-й стадии. Алина Акилова назвала Лерчек «маленькой и хрупкой девочкой» и сообщила о своих искренних переживаниях за подругу. У Валерии Чекалиной уже появились метастазы в легких и других органах.