В Октябрьском районе Красноярска пройдет ярмарка «Весенний базар»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителей Октябрьского района приглашают на «Весенний базар», который состоится в субботу, 14 марта, в сквере «Серебряный» на улице Высотной, 15. Горожане смогут приобрести свежую фермерскую продукцию и изделия местных производителей.

Источник: НИА Красноярск

На ярмарке будут представлены мясо и колбасы, фермерское масло, мед с пасек, рыба, домашние соленья и варенья, травяные чаи, таежные ягоды, а также сувениры ручной работы. Как сообщили организаторы, на участие в базаре уже подали заявки 48 предпринимателей.

Торговые ряды начнут работу в 10:00. Помимо покупок гостей ждет и культурная программа: в 12:00 на сцене выступят творческие коллективы Октябрьского района.

Базар будет работать до 17:00. Администрация района приглашает жителей провести выходной на свежем воздухе, поддержать местных производителей и приобрести натуральные продукты.

