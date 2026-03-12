В Октябрьском районе Красноярска пройдет ярмарка «Весенний базар»

На ярмарке будут представлены мясо и колбасы, фермерское масло, мед с пасек, рыба, домашние соленья и варенья, травяные чаи, таежные ягоды, а также сувениры ручной работы. Как сообщили организаторы, на участие в базаре уже подали заявки 48 предпринимателей.
Торговые ряды начнут работу в 10:00. Помимо покупок гостей ждет и культурная программа: в 12:00 на сцене выступят творческие коллективы Октябрьского района.
Базар будет работать до 17:00. Администрация района приглашает жителей провести выходной на свежем воздухе, поддержать местных производителей и приобрести натуральные продукты.
12+