В Октябрьском районе Красноярска пройдет ярмарка «Весенний базар»

На ярмарке будут представлены мясо и колбасы, фермерское масло, мед с пасек, рыба, домашние соленья и варенья, травяные чаи, таежные ягоды, а также сувениры ручной работы. Как сообщили организаторы, на участие в базаре уже подали заявки 48 предпринимателей.