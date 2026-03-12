Ричмонд
9-часовая угроза атаки БПЛА снята в Волгоградской области

В Волгоградской области 12 марта в 6−37 ч. объявлен отбой.

В Волгоградской области 12 марта в 6−37 ч. объявлен отбой беспилотной опасности. Он действовал с 21−27 ч. 11 марта. Также тревожные сообщения на свои телефоны получили и жители соседней с Волгоградской Ростовской области.

При этом аэропорт Волгограда продолжал работать в штатном режиме.

