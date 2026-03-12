9-часовая угроза атаки БПЛА снята в Волгоградской области

В Волгоградской области 12 марта в 6−37 ч. объявлен отбой беспилотной опасности. Он действовал с 21−27 ч. 11 марта. Также тревожные сообщения на свои телефоны получили и жители соседней с Волгоградской Ростовской области.
При этом аэропорт Волгограда продолжал работать в штатном режиме.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше