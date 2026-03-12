Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки солдат ВСУ скрылись в Румынии перед отправкой в Сумскую область

Из учебного центра в Черновицкой области сбежали более 40 солдат украинских войск, троих задержали, остальные дезертировали на территорию Румынии.

Источник: Аргументы и факты

Из учебного центра в Черновицкой области сбежали более 40 солдат Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Речь идёт об учебном центре в Черновцах. Сбежавших украинских военных хотели отправить в Сумскую область.

«Из учебного центра 71 оаэмбр (в Черновцах) дезертировало более 40 военнослужащих бригады, спланированных к отправке в Сумскую область. В настоящее время сотрудники ВСП (аналог военной полиции) задержали троих беглецов», — говорится в сообщении.

Предположительно, остальные украинские солдаты сбежали в Румынию.

«Высока вероятность, что дезертиры уже находятся в соседней Румынии», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше