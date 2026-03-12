Из учебного центра в Черновицкой области сбежали более 40 солдат Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Речь идёт об учебном центре в Черновцах. Сбежавших украинских военных хотели отправить в Сумскую область.
«Из учебного центра 71 оаэмбр (в Черновцах) дезертировало более 40 военнослужащих бригады, спланированных к отправке в Сумскую область. В настоящее время сотрудники ВСП (аналог военной полиции) задержали троих беглецов», — говорится в сообщении.
Предположительно, остальные украинские солдаты сбежали в Румынию.
«Высока вероятность, что дезертиры уже находятся в соседней Румынии», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.