Депутат думы Иркутска и мэрия решают вопрос реконструкции корта на бульваре Постышева

IrkutskMedia, 12 марта. Заместитель председателя думы Иркутска, депутат по избирательному округу № 12 Александр Друзенко совместно с начальником управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Дмитрием Метляевым и директором МКУ «Городской спортивно-методический центр» Ольгой Носенко провел выездное совещание по вопросу реконструкции корта в районе дома № 20 на бульваре Постышева.
Об этом сообщает пресс-служба думы города.
«Ко мне часто обращаются жители с просьбой преобразовать спортивный объект в многофункциональную площадку, в частности, уложить искусственную траву, чтобы в теплое время года детишки могли играть в футбол. Здесь выросла не одна команда талантливых хоккеистов под руководством опытных тренеров с ГСМЦ, в оперативном управлении которого находится корт. И сегодня дружная команда юных хоккеистов из соседних домов тоже может похвастаться успехами», — подчеркнул Александр Друзенко.
Специалисты МКУ «ГСМЦ» подготовили проектно-сметную документацию на реконструкцию, в которой предусмотрена укладка травы, замена опор освещения, ремонт бортов, сетки-рабицы, благоустройство прилегающей территории. Участники выездного совещания обсудили различные варианты привлечения финансирования, в том числе через участие в проектах партии «Единая Россия».
«Развитие массового спорта и создание оптимальных условий для здорового образа жизни наших жителей, в первую очередь, детей — один из приоритетов моей работы. Современная спортивная площадка должна стать центром притяжения для любителей спорта, тем более это единственный общедоступный корт в округе № 12», — подытожил депутат думы.