Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат думы Иркутска и мэрия решают вопрос реконструкции корта на бульваре Постышева

Специалисты МКУ «ГСМЦ» подготовили проектно-сметную документацию.

Источник: Без источника

IrkutskMedia, 12 марта. Заместитель председателя думы Иркутска, депутат по избирательному округу № 12 Александр Друзенко совместно с начальником управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Дмитрием Метляевым и директором МКУ «Городской спортивно-методический центр» Ольгой Носенко провел выездное совещание по вопросу реконструкции корта в районе дома № 20 на бульваре Постышева.

Об этом сообщает пресс-служба думы города.

«Ко мне часто обращаются жители с просьбой преобразовать спортивный объект в многофункциональную площадку, в частности, уложить искусственную траву, чтобы в теплое время года детишки могли играть в футбол. Здесь выросла не одна команда талантливых хоккеистов под руководством опытных тренеров с ГСМЦ, в оперативном управлении которого находится корт. И сегодня дружная команда юных хоккеистов из соседних домов тоже может похвастаться успехами», — подчеркнул Александр Друзенко.

Специалисты МКУ «ГСМЦ» подготовили проектно-сметную документацию на реконструкцию, в которой предусмотрена укладка травы, замена опор освещения, ремонт бортов, сетки-рабицы, благоустройство прилегающей территории. Участники выездного совещания обсудили различные варианты привлечения финансирования, в том числе через участие в проектах партии «Единая Россия».

«Развитие массового спорта и создание оптимальных условий для здорового образа жизни наших жителей, в первую очередь, детей — один из приоритетов моей работы. Современная спортивная площадка должна стать центром притяжения для любителей спорта, тем более это единственный общедоступный корт в округе № 12», — подытожил депутат думы.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше