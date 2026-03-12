Бактерии и запах фекалий: огромную партию камчатской нерки забраковали в Приморье

Пробы от партии весом почти 120 тонн были отобраны инспектором Россельхознадзора на одном из складов-холодильников во Владивостоке. Рыба была изготовлена летом прошлого года, а ее владельцем является московское предприятие. Лабораторные исследования показали, что уровень бактериальной обсемененности продукции превышен в два раза.