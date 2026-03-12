Ричмонд
Бактерии и запах фекалий: огромную партию камчатской нерки забраковали в Приморье

120 тонн рыбы с запахом фекалий нашли на складе во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Приморский филиал ФГБУ «Нацрыббезопасность» 10 марта нашел микробиологические нарушения в партии глазированной дальневосточной нерки производителя из Камчатского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Пробы от партии весом почти 120 тонн были отобраны инспектором Россельхознадзора на одном из складов-холодильников во Владивостоке. Рыба была изготовлена летом прошлого года, а ее владельцем является московское предприятие. Лабораторные исследования показали, что уровень бактериальной обсемененности продукции превышен в два раза.

«В ходе лабораторных испытаний установлено превышение общего уровня бактериальной обсемененности продукции. После разморозки пробы специалисты описали запах рыбы как “фекальный”, что свидетельствует о нарушении органолептического показателя. Подобное выявление в рыбной продукции отмечено впервые», — рассказали в ведомстве.

По словам специалистов, такие результаты могут быть следствием нарушения условий хранения и транспортировки рыбы. Информация о нарушениях внесена в автоматизированную систему «Веста» и доведена до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора для принятия мер. Владельцу продукции направлено информационное письмо.

С начала 2026 года это уже 15-я партия рыбопродукции, в которой специалистами Приморского филиала установлены нарушения.

