В Челябинской области сняли ограничения на дорогах, но остаются проблемы с проездом после метелей

В Челябинской области с утра 12 марта сняли ограничения на проезд по дорогам регионального значения. Движение снова свободно в Кизильском, Брединском, Карталинском и Нагайбакском округах. Накануне дороги закрывали для грузовиков и автобусов из-за сильных метелей.
— Остается затрудненным движение транспортных средств на автодороге Кизильское — Бреды — Мариинский (участок между поселками Калининский и Амурский), — сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства.
На проблемной дороге сейчас работают бульдозер, шнекороторная машина и погрузчики, участок рассчитывают очистить от снега за несколько часов.