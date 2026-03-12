Ричмонд
В Челябинской области сняли ограничения на дорогах, но остаются проблемы с проездом после метелей

На Южном Урале 12 марта отменены ограничения на дорогах регионального значения.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области с утра 12 марта сняли ограничения на проезд по дорогам регионального значения. Движение снова свободно в Кизильском, Брединском, Карталинском и Нагайбакском округах. Накануне дороги закрывали для грузовиков и автобусов из-за сильных метелей.

— Остается затрудненным движение транспортных средств на автодороге Кизильское — Бреды — Мариинский (участок между поселками Калининский и Амурский), — сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства.

На проблемной дороге сейчас работают бульдозер, шнекороторная машина и погрузчики, участок рассчитывают очистить от снега за несколько часов.