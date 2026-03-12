Овечкин сделал голевую передачу в матче против «Филадельфии»

Напомним, 1 марта сообщалось, что Александру Овечкину осталось забросить две шайбы до отметки в 1000 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. 7 марта стало известно, что капитан «Вашингтона» по итогам встречи с клубом «Бостон Брюинз» смог занять 16-е место по числу матчей в Национальной хоккейной лиге.