Овечкин сделал голевую передачу в матче против «Филадельфии»

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Филадельфия Флайерз» сделал передачу, которая завершилась голом.
Шайбу в ворота соперника забросил Райан Леонард (10-я минута). Несмотря на забитый гол, «Вашингтон» проиграл со счётом 1:4. У «Филадельфии» отличились Трэвис Конекни (25), Тревор Зеграс (33), Джейми Драйсдэйл (48) и Оуэн Типпетт (59).
Сделав результативный пас, Овечкин увеличил число своих очков до 51. На его счету в этом сезоне 24 гола и 27 голевых передач.
Напомним, 1 марта сообщалось, что Александру Овечкину осталось забросить две шайбы до отметки в 1000 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. 7 марта стало известно, что капитан «Вашингтона» по итогам встречи с клубом «Бостон Брюинз» смог занять 16-е место по числу матчей в Национальной хоккейной лиге.
Ранее Овечкин признался, что при принятии решения о завершении карьеры в НХЛ будет в первую очередь ориентироваться на состояние здоровья. 40-летний спортсмен уточнил, что очень сложно соревноваться с молодыми хоккеистами.