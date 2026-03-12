Стали известны даты проведения Игр будущего в Астане

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Организаторы Игр будущего сообщили точные даты проведения мероприятия в Астане.
В столице Казахстана Игры пройдут с 29 июля по 9 августа 2026 года. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 900 спортсменов из более чем 50 стран.
Призовой фонд составит $4,75 млн, ожидается более чем 100 000 зрителей на нескольких аренах в Астане.
Соревнования пройдут на пяти крупных площадках:
«Барыс Арена»;
«Билайн Арена»;
легкоатлетический спортивный комплекс «Казахстан»;
ледовый дворец «Алау»;
дворец боевых искусств имени Жаксилыка Ушкемпирова.
Программа Игр будущего охватывает восемь дисциплин в двух категориях — фиджитал спорт и киберспорт. Подтвержденные фиджитал виды спорта:
фиджитал футбол;
фиджитал баскетбол;
фиджитал шутер;
фиджитал танцы;
фиджитал бои.
Также в киберспортивную программу войдут соревнования по многопользовательской онлайн-боевой арене на ПК и мобильных платформах, а также по Battle Royale — одному из самых популярных в мире игровых форматов.
В 2025 году Игры будущего 2025 прошли в Абу-Даби, они обеспечили значительный глобальный охват и вовлеченность аудитории, отметили организаторы.
Согласно независимо подтвержденным данным, турнир привлек 461 миллион просмотров трансляции и 137 миллионов зрителей по всему миру. Еще 388 миллионов просмотров были зафиксированы на платформах социальных сетей.
Кроме этого, Phygital International официально открыла прием заявок от городов, желающих провести Игры будущего в 2028, 2029 и 2030 годах. Заявки будут приниматься до 1 августа 2026 года.
В первый раз турнир проходил в 2024 году в Казани.
Фиджитал-спорт — это новое направление в мире игр, которое сочетает в себе цифровые технологии и физическую активность. Этот вид спорта представляет собой сочетание виртуальных игр и реальных физических упражнений, создавая уникальный опыт для участников.