Стали известны даты проведения Игр будущего в Астане

Фиджитал-спорт — это новое направление в мире игр.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Организаторы Игр будущего сообщили точные даты проведения мероприятия в Астане.

В столице Казахстана Игры пройдут с 29 июля по 9 августа 2026 года. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 900 спортсменов из более чем 50 стран.

Призовой фонд составит $4,75 млн, ожидается более чем 100 000 зрителей на нескольких аренах в Астане.

Соревнования пройдут на пяти крупных площадках:

«Барыс Арена»;

«Билайн Арена»;

легкоатлетический спортивный комплекс «Казахстан»;

ледовый дворец «Алау»;

дворец боевых искусств имени Жаксилыка Ушкемпирова.

Программа Игр будущего охватывает восемь дисциплин в двух категориях — фиджитал спорт и киберспорт. Подтвержденные фиджитал виды спорта:

фиджитал футбол;

фиджитал баскетбол;

фиджитал шутер;

фиджитал танцы;

фиджитал бои.

Также в киберспортивную программу войдут соревнования по многопользовательской онлайн-боевой арене на ПК и мобильных платформах, а также по Battle Royale — одному из самых популярных в мире игровых форматов.

В 2025 году Игры будущего 2025 прошли в Абу-Даби, они обеспечили значительный глобальный охват и вовлеченность аудитории, отметили организаторы.

Согласно независимо подтвержденным данным, турнир привлек 461 миллион просмотров трансляции и 137 миллионов зрителей по всему миру. Еще 388 миллионов просмотров были зафиксированы на платформах социальных сетей.

Кроме этого, Phygital International официально открыла прием заявок от городов, желающих провести Игры будущего в 2028, 2029 и 2030 годах. Заявки будут приниматься до 1 августа 2026 года.

В первый раз турнир проходил в 2024 году в Казани.

Фиджитал-спорт — это новое направление в мире игр, которое сочетает в себе цифровые технологии и физическую активность. Этот вид спорта представляет собой сочетание виртуальных игр и реальных физических упражнений, создавая уникальный опыт для участников.

