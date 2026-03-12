Ричмонд
В Омской области 2000 квадратных метров леса залили вонючими сточными водами

Массовый сброс канализационных стоков в лесной участок произошел в Крутинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области из-за разрушения изношенной трубы сети канализации, 1971 года постройки, произошла экологическая катастрофа. В Крутинском районе залито сточными водами более 2000 квадратных метров леса.

Масштабная экологическая катастрофа произошла в январе 2026 года в районе поселка Новгородцево Крутинского района. Из-за полного разрушения изношенной трубы сети канализации, вонючая жижа залила лес на площади более 2000 квадратных метров. Отмечается, что система канализации была сооружена 55 лет назад — в 1971 году — и эксплуатировалась все это время без масштабного капитального ремонта. По инициативе местной прокуратуры привлечен к административной ответственности руководитель МУП «Крутинское» за загрязнение леса сточными водами. В данный момент ведутся работы по устранению загрязнения и подсчитывается ущерб от экологического бедствия.

