В Омской области 2000 квадратных метров леса залили вонючими сточными водами

Масштабная экологическая катастрофа произошла в январе 2026 года в районе поселка Новгородцево Крутинского района. Из-за полного разрушения изношенной трубы сети канализации, вонючая жижа залила лес на площади более 2000 квадратных метров. Отмечается, что система канализации была сооружена 55 лет назад — в 1971 году — и эксплуатировалась все это время без масштабного капитального ремонта. По инициативе местной прокуратуры привлечен к административной ответственности руководитель МУП «Крутинское» за загрязнение леса сточными водами. В данный момент ведутся работы по устранению загрязнения и подсчитывается ущерб от экологического бедствия.