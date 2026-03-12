Студентов и школьников Приморья учат спасать жизни

Седьмой сезон образовательного проекта объединил около 200 участников — студентов различных краевых образовательных учреждений и даже школьников Владивостока.
В течение месяца участники будут осваивать практические навыки оказания первой помощи и основы медицинского добровольчества, сообщает пресс-служба ДВФУ. Программа школы включает обучение действиям при различных неотложных состояниях, среди которых эпилепсия, гипогликемия, инсульт, обморожение и другие ситуации, требующие быстрой и грамотной реакции.
Образовательная программа школы включает 13 тематических блоков и лекционные занятия с приглашенными экспертами, а также отработку навыков и их закрепление на симуляционных занятиях. Одним из ключевых этапов обучения станет турнир «Лучший спасатель», в рамках которого участники смогут продемонстрировать полученные навыки в условиях, приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям.
Директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук отметил, что восемь лет Краевая школа медицинских волонтеров обучает участников быстро ориентироваться в экстренных ситуациях, принимать решения и работать в команде. Это важные навыки не только для будущих медиков, но и для любого человека, который готов брать на себя ответственность за здоровье и безопасность окружающих.
«Медицинское волонтерство — одно из самых востребованных направлений добровольческой деятельности. Такие проекты формируют культуру взаимопомощи и повышают уровень готовности общества к действиям в экстренных ситуациях», — отметил руководитель агентства по делам молодежи Приморского края Роман Ковбас.