Студентов и школьников Приморья учат спасать жизни

Директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук отметил, что восемь лет Краевая школа медицинских волонтеров обучает участников быстро ориентироваться в экстренных ситуациях, принимать решения и работать в команде. Это важные навыки не только для будущих медиков, но и для любого человека, который готов брать на себя ответственность за здоровье и безопасность окружающих.