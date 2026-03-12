Товары легкой промышленности включили в перечень изъятий из национального режима

При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК, а также работ и услуг, соответственно выполняемых и оказываемых иностранными потенциальными поставщиками.