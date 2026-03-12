Ричмонд
Товары легкой промышленности включили в перечень изъятий из национального режима

Правительство приняло постановление от 4 марта 2026 года «О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В тексте говорится:

При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК, а также работ и услуг, соответственно выполняемых и оказываемых иностранными потенциальными поставщиками.

Также в документе сказано, что к участию в государственных закупках допускаются физические и юридические лица, находящиеся в реестре казахстанских товаропроизводителей.

Комитету промышленности Министерства промышленности и строительства РК по согласованию с НПП «Атамекен» поручено в течение 10 рабочих дней утвердить указанный перечень товаров, работ и услуг и предоставить его в уполномоченный орган по госзакупкам.

Постановление введено в действие с 11 марта 2026 года и действует в течение двух лет.

Мы сообщали, что изъятие из национального режима планируют установить в отношении товаров машиностроительной отрасли, а также химической, металлургической, строительной и мебельной промышленности.

Как известно, изъятие из национального режима — это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.