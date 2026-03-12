В Иркутске в Ленинском районе ежедневно мониторят уровень реки Ангары возле садоводств «Нептун» и «Ангара-3». Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, это делают чтобы недопустить возможное подтопление.
— В начале месяца наблюдали небольшие подпоры из-за перепадов температур. Сейчас шуга ушла вниз по течению. Показатели в пределах нормы, подтоплений нет, — подчеркнул начальник управления ЖКХ комитета по управлению Ленинским округом Александр Попов.
Также специалисты прочищают открытые ливневые канавы и трубы с помощью пара. 11 марта они работали на перекрестке улиц Муравьева и Ленинградской, а также в 9-м Советском переулке возле заправки. В районе открыты уже более 40% ливневых стоков.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе на ледовой переправе через реку Ия снизили грузоподъемность.