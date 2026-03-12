В Иркутске в Ленинском районе ежедневно мониторят уровень реки Ангары

Также специалисты прочищают открытые ливневые канавы и трубы с помощью пара. 11 марта они работали на перекрестке улиц Муравьева и Ленинградской, а также в 9-м Советском переулке возле заправки. В районе открыты уже более 40% ливневых стоков.