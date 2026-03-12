В иркутской спортшколе «Спартак» бесплатно занимаются плаванием 230 детей

«Плавание — уникальный вид спорта. Оно гармонично развивает все группы мышц, укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, формирует правильную осанку. Но главное — закаляет характер. Ребенок учится ставить цели, преодолевать усталость и страх, работать на результат. Это дисциплина, которая пригодится в жизни независимо от того, станет ли он профессиональным спортсменом», — отметил директор СШ «Спартак» Андрей Осиновский.