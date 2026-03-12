В иркутской спортшколе «Спартак» бесплатно занимаются плаванием 230 детей

Занятия проводятся в бассейне по адресу: 18-й Советский переулок, 5. Все тренировки для детей бесплатные, сообщает пресс-служба администрации города.
Набор в секции проводится на конкурсной основе. Желающим необходимо взять с собой справки и документы и пройти тестирование. Заниматься плаванием бесплатно смогут те, кто набрал больше всего баллов по итогам отбора.
«Плавание — уникальный вид спорта. Оно гармонично развивает все группы мышц, укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, формирует правильную осанку. Но главное — закаляет характер. Ребенок учится ставить цели, преодолевать усталость и страх, работать на результат. Это дисциплина, которая пригодится в жизни независимо от того, станет ли он профессиональным спортсменом», — отметил директор СШ «Спартак» Андрей Осиновский.
Один из воспитанников отделения плавания Вадим Богомолов уже участвует в соревнованиях областного и городского уровня. За пять лет занятий в СШ «Спартак» спортсмен завоевал множество медалей и подтвердил первый юношеский разряд.
«В детстве меня заинтересовало большое здание бассейна. Мама предложила записаться, и так я начал заниматься. Нравится быть спортивным и проводить время с пользой для здоровья. В будущем хочу стать летчиком, чемпионом по плаванию или тренером», — поделился Вадим Богомолов.
Спортивная школа «Спартак» ведет набор юных спортсменов в последнюю неделю августа. Подробности можно узнать на официальном сайте учреждения.