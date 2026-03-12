Песков назвал необходимые условия, чтобы Telegram избежал блокировки в России

Ранее Песков призвал представителей медиа перестать думать о Telegram и сосредоточиться на наращивании аудитории в отечественном мессенджере Max. Он также отметил, что перед командой, работающей с Max, стоит амбициозная задача — сделать сервис настолько привлекательным, чтобы он превзошёл зарубежные аналоги на просторах СНГ. Это позволит России доносить свою точку зрения до граждан соседних государств более эффективно, несмотря на недружественный информационный фон.