Российские ученые нашли «невидимых санитаров» Арктики

Авторы считают, что обнаруженные микроорганизмы могут быть использованы для более быстрого восстановления арктических почв от многолетнего загрязнения с меньшим ущербом для всего «невидимого» сообщества бактерий Арктики, чем при завозе нетипичных для региона микробов. Проверка этой гипотезы и практическое применение микробов будут осуществляться в дальнейших исследованиях.