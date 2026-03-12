В Telegram появилась новая схема угона аккаунтов

Новая схема кражи аккаунтов в мессенджере Telegram (18+) направлена на блогеров и работников СМИ, предупреждает ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгений Егоров.
Эксперт рассказал, что мошенники действуют в несколько этапов. Сначала они со взломанного аккаунта рассылают сообщения работникам СМИ с просьбой проголосовать на детском конкурсе, сообщил Егоров.
«Привет, хочу попросить тебя. В благотворительном соревновании рисунков участвует девочка моих родственников — Настя. Занять первое место — это возможность получить грант на лечение», — привел пример эксперт.
Но если перейти по ссылке, то злоумышленники похитят личные данные и смогут украсть аккаунт, предупредил специалист. В первую очередь их интересуют работники СМИ и блогеры. Для мошенников это шанс получить большую аудиторию для распространения фейковой информации или нужной злоумышленникам рекламы.
Сам сценарий с просьбой проголосовать за детский рисунок старый. Но сейчас мошенники стали добавлять фразу про необходимое лечение, рассказал Евгений Егоров в беседе с РИА «Новости».