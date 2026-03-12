Потепление до +15 градусов: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 12 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 12 марта будет облачной, без существенных осадков и ветреной. Температура продолжит расти — днем станет заметно теплее, что особенно ощутимо по сравнению с началом недели. Подробный прогноз на четверг узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 12 марта в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер юго-восточного и восточного направления днем будет дуть со скоростью до 5 — 10 метров в секунду. В ночь на 13 марта сохранится облачность, осадков не ожидается, ветер восточной четверти разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду.
В Ростовской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер юго-восточного и восточного направления днем задует со скоростью 5 — 10 метров в секунду, местами порывы усилятся до 14 метров в секунду. В ночь на 13 марта осадков также не ожидается, ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 5 — 10 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Анализирую прогноз погоды в Ростове-на-Дону 12 марта, специалисты отмечают, что температура воздуха в донской столице днем поднимется до +13 — +15 градусов. В ночь на 13 марта столбики термометров опустятся до 0 — +2 градусов.
В Ростовской области днем температура воздуха будет колебаться от +9 до +14 градусов, местами потеплеет до +17 градусов. В ночь на пятницу ожидается от −2 до +3 градусов.
Атмосферное давление будет в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
