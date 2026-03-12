Потепление до +15 градусов: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 12 марта

В Ростовской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер юго-восточного и восточного направления днем задует со скоростью 5 — 10 метров в секунду, местами порывы усилятся до 14 метров в секунду. В ночь на 13 марта осадков также не ожидается, ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 5 — 10 метров в секунду.