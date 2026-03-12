Ричмонд
Дожди на западе и до +14 на востоке: прогноз погоды в Калининграде и области на 12 марта

К вечеру регион накроют туман и дымка, местами видимость упадёт ниже 200 метров.

Источник: Клопс.ru

В четверг, 12 марта, в регионе сохранится плюсовая температура, но день будет контрастным: на западе пройдут дожди, а на востоке воздух прогреется заметно сильнее. Об этом пишет телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области».

Утром температура будет колебаться от +5 до +10 градусов, ожидается облачность с прояснениями. Вероятны слабые и умеренные дожди, в первую очередь на западе региона.

Днём в Калининграде и на западе области будет +6…+9, у побережья — +4…+7, на востоке — до +9…+14. Осадки в областном центре и на побережье, по прогнозу, закончатся примерно к 13:00, в восточных районах дожди ожидаются ближе к обеду и во второй половине дня.

К вечеру небо начнёт проясняться, но заметно похолодает: в Калининграде и по области ожидается 0…+2, местами — до 0…-1, у моря — +1…+3. Возможны дымка и туман, местами сильный, с видимостью менее 200 метров. На дорогах не исключают гололедицу.

К концу недели в регионе ожидается новый резкий разворот. После дождей и небольшого похолодания снова придёт аномальное тепло.