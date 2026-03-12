Дожди на западе и до +14 на востоке: прогноз погоды в Калининграде и области на 12 марта

Днём в Калининграде и на западе области будет +6…+9, у побережья — +4…+7, на востоке — до +9…+14. Осадки в областном центре и на побережье, по прогнозу, закончатся примерно к 13:00, в восточных районах дожди ожидаются ближе к обеду и во второй половине дня.