Всероссийский «Марафон полезных игр» в 2026 году посвятят космическим технологиям

«Марафон полезных игр» пройдет в партнерстве со Всероссийским конкурсом видеоэссе «Мечты о будущем» — проектом Национального центра «Россия», посвященным наследию научно-исследовательской, творческой и инновационной деятельности, а также формированию интереса к творчеству писателей-фантастов. На площадках региональных «Точек кипения» школьники смогут не только сыграть в игры о будущем, технологиях и космосе, но и снять видеоролики по мотивам пройденных игр Марафона. В видеоэссе участникам нужно показать свой опыт погружения в продукты креативной индустрии и рассказать, каким они видят будущее.