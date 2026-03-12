Всероссийский «Марафон полезных игр» в 2026 году посвятят космическим технологиям

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Всероссийская акция «Марафон полезных игр» пройдет с 18 марта по 12 апреля на площадках по всей стране. В 2026 году ее посвятят космическим технологиям, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Всероссийский Марафон полезных игр стартует 18 марта 2026 года и пройдет на площадках “Точек кипения” и партнеров по всей стране. Тема масштабной акции в этом году — космические технологии. В течение месяца участников ждут лекции, мастер-классы, турниры по программированию в видеоиграх, игротеки и геймджемы, посвященные исследованию космоса, беспилотным технологиям, искусственному интеллекту и профессиям будущего», — говорится в сообщении.
Отмечается, что даты проведения акции выбраны не случайно. Старт приурочен к годовщине первого выхода человека в открытый космос 18 марта 1965 года, а завершение — ко Дню космонавтики. Организаторами «Марафона полезных игр» выступают Кружковое движение НТИ и Национальная киберфизическая платформа (НКФП) «Берлога» при поддержке Агентства стратегических инициатив, платформы НТИ и платформы Leader-ID. Основная цель этого проекта — показать, как игровые форматы могут стать эффективным инструментом для освоения сложных технологических тем и развития инженерного мышления у детей и молодежи.
«Мы хотим через мобильные, компьютерные и настольные игры рассказать о самых важных и интересных космических технологиях. Марафон полезных игр — это возможность для школьников и студентов в разных регионах прикоснуться к теме космоса, попробовать себя в роли разработчиков игр или участников виртуальных космических миссий. А педагогам и компаниям, ставшим организаторами событий Марафона, акция даст готовые инструменты и методики, чтобы увлечь технологиями новое поколение», — приводятся в сообщении слова президента Ассоциации участников технологических кружков, лидера НКФП «Берлога» Алексея Федосеева.
Провести мероприятия в рамках марафона могут представители «Точек кипения», педагоги школ, учреждений дополнительного образования, вузов, а также региональные координаторы Кружкового движения НТИ и энтузиасты. Организаторам предлагаются различные форматы событий, для каждого из которых собраны готовые программы и материалы. Во время марафона пройдут лекции о полезных играх, программировании и космических технологиях, уроки Национальной технологической олимпиады и НКФП «Берлога», выставки полезных игр, квесты, турниры по программированию, геймджемы, образовательные миссии с дронами, а также сдача нормативов технологической грамотности ТехноГТО.
«В этом году фокусировка Марафона на космических технологиях позволит участникам отработать навыки решения инженерных задач, связанных с освоением космоса, и найти соратников для совместных проектов. “Точки кипения” представлены в 70 регионах России — это пространства, где формируются команды, профессиональные сообщества и сети. На пересечении технологий, образования и игровых платформ зарождаются идеи, способные перерасти в передовые технологические решения», — отметила директор Департамента развития технологических сообществ и партнерств АНО «Платформа НТИ» Лиана Кобзева.
Мероприятия марафона.
«Марафон полезных игр» пройдет в партнерстве со Всероссийским конкурсом видеоэссе «Мечты о будущем» — проектом Национального центра «Россия», посвященным наследию научно-исследовательской, творческой и инновационной деятельности, а также формированию интереса к творчеству писателей-фантастов. На площадках региональных «Точек кипения» школьники смогут не только сыграть в игры о будущем, технологиях и космосе, но и снять видеоролики по мотивам пройденных игр Марафона. В видеоэссе участникам нужно показать свой опыт погружения в продукты креативной индустрии и рассказать, каким они видят будущее.
Финальным событием марафона станет Фестиваль полезных игр, который пройдет 25−26 апреля в Уфе. На мероприятии запланированы выставка лучших игровых проектов, созданных в ходе марафона, награждение активных организаторов, мастер-классы от представителей игровой индустрии и масштабная космическая игротека. Фестиваль пройдет при поддержке правительства и Министерства просвещения Республики Башкортостан.