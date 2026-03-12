Заблокировали все карты и не давали пенсию: россиянина по ошибке признали мертвым

Медики по ошибке записали омича в покойники, когда он с женой гостил у сына в Москве после рождения второго внука в июне 2025 года. Но узнал об этом 63-летний пенсионер Александр Алексеев только в июле — мужчина поехал за подарками детям и обнаружил, что у него заблокированы все банковские карты, счета, учетные записи и доступ в «Госуслуги». Об этом сообщает «КП — Новосибирск».
Позже выяснилось, что его заочно признали умершим в морге местной медсанчасти. Оказалось, что пока пенсионер гостил в Москве у сына, в одну из омских больниц на скорой поступил пациент, который назвал себя Алексеевым Александром Алексеевичем. Позже мужчина скончался, в морг за его телом никто не обратился. Потому врачи взяли из базы данных информацию о живом Алексееве.
За то, чтобы снова стать живым, пенсионер судился полгода. А в это время он не получал пенсию, бесплатные лекарства. При этом мужчина ждал уже четвертую операцию на сердце в Новосибирске. Благо, врачи пошли на встречу, сохранили для него квоту и успешно провели операцию в центре Мешалкина.
Ранее сообщалось, что американец не может доказать, что он живой после того, как его официально признали мертвым.
А в Кении произошла история, выходящая из ряда вон. Местный житель попытался свести счеты с жизнью, выпив препарат для уничтожения насекомых. Через сутки он очнулся в морге.