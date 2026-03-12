Заблокировали все карты и не давали пенсию: россиянина по ошибке признали мертвым

Медики по ошибке записали омича в покойники, когда он с женой гостил у сына в Москве после рождения второго внука в июне 2025 года. Но узнал об этом 63-летний пенсионер Александр Алексеев только в июле — мужчина поехал за подарками детям и обнаружил, что у него заблокированы все банковские карты, счета, учетные записи и доступ в «Госуслуги». Об этом сообщает «КП — Новосибирск».