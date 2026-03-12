Россияне бросились в секс-шопы с приходом весны, но дилдо больше не в трендах

К этому празднику запросов становится больше, а посещаемость увеличивается. Но в этом году прирост клиентов был больше, чем год или два назад к этой дате. По сравнению с 7 марта, прирост 8 марта в этом году составляет примерно 30%. Разница в выручке составила около 37%. В основном покупки происходили во второй половине дня и многие покупатели приходили вместе.