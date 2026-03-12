Самый важный день третьей недели Великого поста: Как не согрешить 12 марта, в Великопостную литургию

Нельзя искать «праздника» там, где его нет. Главный запрет этого дня — не есть мясо, молоко, яйца и рыбу. Но, как мы уже поняли, гораздо важнее — запрет на «праздничность». Нельзя принимать пищу до вечера. Даже если литургии как таковой не будет, логика сохраняется: если мы хотим прочувствовать этот день как особый, мы можем ограничить себя в пище не только качественно, но и количественно. Нельзя забывать о тех, кто готовится к крещению. 12 марта 2026 года мы особенно остро должны молиться о «просвещаемых», то есть о тех, кто готовится стать христианином на Пасху. Это не столько запрет, сколько предупреждение: не будь эгоистом в своей «духовной диете», помни о всей Церкви.