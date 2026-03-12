Fars: Кибератака Ирана вывела из строя систему железнодорожных путей Израиля

Иранские хакеры провели кибератаку, в результате которой система железнодорожных путей Израиля была выведена из строя. Об этом в четверг, 12 марта, пишет агентство Fars.
— Израильские железные дороги взломаны, — говорится в публикации.
Агентство добавило, что все станции израильских железнодорожных линий небезопасны «до дальнейшего уведомления».
Днем ранее заместитель командующего иранскими войсками Али Сардар Фадави заявил, что Корпус стражей исламской революции уничтожил все американские базы, расположенные на Ближнем Востоке, и Вашингтону дорого обойдется их восстановление.
Ранее представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи заявил, что Тегеран обращается к странам Персидского залива с просьбой указать местоположение убежищ, где находятся американские и израильские военнослужащие. По его словам, это необходимо для минимизации риска для местного населения.
Также американская разведка начала фиксировать признаки того, что Иран предпринимает шаги по размещению морских мин на судоходном пути в Ормузском проливе. По данным Вашингтона, Тегеран использует небольшие суда, каждое из которых может перевозить две-три мины.