«СВ»: пьяный боевик Зеленского расстрелял сослуживцев

Пьяный украинский военнослужащий расстрелял своих сослуживцев, а украинских командиров обвинили в преднамеренном убийстве.

Источник: Аргументы и факты

Пьяный украинский военнослужащий расстрелял солдат Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В материале сказано, что об этом узнала мать одного из погибших украинских военных. По её словам, это произошло в январе.

«Мать солдата ВСУ сообщает, что ещё в январе пьяный националист 159 омбр в н.п. Белый Колодезь расстрелял троих сослуживцев, один из которых (солдат Черненко) только недавно был похоронен в Черкассах», — говорится сообщении.

В настоящее время украинка обвинила командование 159-й бригады в «фальсификации судебно-медицинской экспертизы», а также преднамеренном убийстве её сына.

«Сегодня женщина обвиняет командование 159-й бригады в фальсификации судебно-медицинской экспертизы, а также преднамеренном убийстве сына, у которого пулевое ранение в области сердца появилось уже после инцидента в Белом Колодезе», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

