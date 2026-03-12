Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобрнауки: почти 9,5 тыс. студентов из Ирана обучаются в вузах России

Число обучающихся из Израиля составляет 523, сообщили в министерстве.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Общее число обучающихся в вузах РФ граждан Ирана составило 9 495 человек, Израиля — 523, ОАЭ — 150, Катара — 14. Такие данные представило ТАСС Минобрнауки России.

«С учетом приема 2025 г. общий контингент обучающихся в российских университетах граждан из Ирана составляет 9 495 человек, из Израиля 523, из ОАЭ 150, из Катара 14 человек», — говорится в сообщении.

Всего в 2025 году в российские вузы было принято 2 007 абитуриентов из Ирана, 127 — из Израиля, 30 — из ОАЭ и один студент из Катара. Общее число студентов из этих стран продолжает расти.

Контингент иностранных обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2025 году достиг 402 166 человек, увеличившись на 7 026 человек по сравнению с 2024 годом. В российских вузах представлены студенты из 179 стран.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше