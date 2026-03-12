Минобрнауки: почти 9,5 тыс. студентов из Ирана обучаются в вузах России

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Общее число обучающихся в вузах РФ граждан Ирана составило 9 495 человек, Израиля — 523, ОАЭ — 150, Катара — 14. Такие данные представило ТАСС Минобрнауки России.
Всего в 2025 году в российские вузы было принято 2 007 абитуриентов из Ирана, 127 — из Израиля, 30 — из ОАЭ и один студент из Катара. Общее число студентов из этих стран продолжает расти.
Контингент иностранных обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2025 году достиг 402 166 человек, увеличившись на 7 026 человек по сравнению с 2024 годом. В российских вузах представлены студенты из 179 стран.