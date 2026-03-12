Ричмонд
Лесопользователи Красноярского края готовятся к пожароопасному сезону

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае почти все арендаторы лесных участков подготовили пункты хранения противопожарного инвентаря.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и лесного комплекса, инспекторы Лесной охраны совместно с сотрудниками лесничеств осмотрели 1098 хранилищ по всему краю. В ходе проверок выявили 50 нарушений. Информация переданаи в Минприроды края, где сейчас оформляют документы для подачи исков в суд для принудительного доукомплектования пунктов хранения.

«Все лесопользователи обязаны укомплектовать пункты хранения противопожарного инвентаря. Это позволяет им оперативно приступить к тушению возгораний на арендованной территории до прибытия сотрудников краевого Лесопожарного центра, что критически важно для сдерживания распространения огня. Ежегодно количество выявленных нарушений сокращается, что свидетельствует об ответственном отношении лесопользователей к подготовке к пожароопасному сезону», — прокомментировал первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков.

Также специалисты лесной отрасли проводят профилактические беседы с местными жителями — напоминают о правилах поведения в лесу, важности соблюдения пожарной безопасности и предупреждают об ответственности за их нарушение.