Красноярские дзюдоисты завоевали золото и бронзу первенства России

В турнире участвовали более 800 спортсменов из 73 регионов страны.
Золотую медаль в весовой категории до 50 кг завоевал представитель Красноярского края Данил Сагитов. На пути к финалу он одержал победы над Русланом Рамазановым из Московской области, Ибрагимом Хутиевым из Ингушетии, Русланом Абдулназаровым из Москвы и Идаром Канукоевым из Кабардино-Балкарии. В решающем поединке Сагитов оказался сильнее Ивана Дьяконицы из Московской области.
Еще одну награду для региона принесла Мария Комлева, ставшая бронзовым призером в категории до 63 кг. В поединке за третье место она одержала победу над Владиславой Керимовой из Ханты-Мансийского автономного округа.
Первенство России является отборочным этапом к первенствам мира и Европы.