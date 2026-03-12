Красноярские дзюдоисты завоевали золото и бронзу первенства России

Золотую медаль в весовой категории до 50 кг завоевал представитель Красноярского края Данил Сагитов. На пути к финалу он одержал победы над Русланом Рамазановым из Московской области, Ибрагимом Хутиевым из Ингушетии, Русланом Абдулназаровым из Москвы и Идаром Канукоевым из Кабардино-Балкарии. В решающем поединке Сагитов оказался сильнее Ивана Дьяконицы из Московской области.